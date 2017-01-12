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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (12.01.2017)

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:08:18

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    Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübün ekonomik şartlarına uymayan golcü transferine sıcak bakmadığını yönetime bildirdi. (Milliyet)

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    Galatasaray yönetimi, bonservisinin alınmasını isteyen Portekizli futbolcu Josue'yi fena haşladı. Sarı-kırmızılıların, "Ne oynadın ki Josue! Seninle devam etmemizi istiyorsan bir şeyler vermelisin. Bu şekilde oynayarak değil" ifadelerini kullandıkları belirtildi. (Milliyet)

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    Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray’ın listesine son olarak Ermin Bicakcic ve Doria girdi. (Sabah)

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