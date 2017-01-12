Günün transfer iddiaları (12.01.2017)

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:08:18 | Güncelleme: 11:21:33
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübün ekonomik şartlarına uymayan golcü transferine sıcak bakmadığını yönetime bildirdi. (Milliyet)
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Galatasaray yönetimi, bonservisinin alınmasını isteyen Portekizli futbolcu Josue'yi fena haşladı. Sarı-kırmızılıların, "Ne oynadın ki Josue! Seninle devam etmemizi istiyorsan bir şeyler vermelisin. Bu şekilde oynayarak değil" ifadelerini kullandıkları belirtildi. (Milliyet)
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Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray’ın listesine son olarak Ermin Bicakcic ve Doria girdi. (Sabah)
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G.Saray yönetimi, 4 yıl önce 12 milyon Euro'ya aldığı Portekizli için taban ücreti 20 olarak belirledi. İngiliz ekibinin 15 milyon Euro'luk önerisi de bu yüzden geri çevrildi. (Sabah)
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Beşiktaş, sezonun ilk yarısında West Ham'da kiralık olarak oynayan Simone Zaza'nın babasıyla görüşme yaptı. Ahmet Çebi, Baba Zaza'ya oğlu için 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro verebileceklerini söyledi. (Takvim)
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Kadrosunu Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani takviyeleriyle güçlendiren, Rodallega ve Caceres pazarlıklarında ise son aşamaya gelen Trabzonspor'un acil olarak 25 milyon lira bulması gerekiyor. (Sabah)
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Siyah-Beyazlılar’ın Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo’ya ülkesinden birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Uzun süreli sakatlığından sonra eski formunu yakalayamayan ve formayı Tosic’e kaptıran Rhodolfo, bu sezon sadece 8 resmi maçta şans bulabildi. (HABERTÜRK)
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Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Buffard, Siyah-Beyazlılar'ı sürpriz bir teklif daha sundu. Fransız avukat, Aboubakar'ı Porto'ya göndermeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a, bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından Newcastle forması giyen Aleksandar Mitrovic'i transfer edilebileceğini söyledi. (Takvim)
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Vitor Hugo için 6 milyon Euro seviyesindeki pazarlıklarda G.Saray ödemeleri birkaç sezona yaymak istedi. Palmeiras onay verirken oyuncunun %30’unun sahibi eski takımı Tombense ile %20 pay sahibi sponsor pürüz çıkardı. Yönetim şimdiden B planına yöneldi. (Vatan)
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Golcü transferinde son düzlüğe giren Bordo-Mavililer, Akhisar’ın Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega’nın Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncu için Ege ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Mavili yönetimin Bursaspor maçı sonrası resmi açıklamayı yapması bekleniyor. (Fanatik)
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Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Galatasaray’ın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Genç oyuncuyla daha önce anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Başkent temsilcisine 2.5 milyon Euro’luk yeni bir teklif daha sundu. (Fanatik)
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Galatasaray'ın forvet adayları arasına yeni bir yıldız eklendi. Guido Albers, 27 yaşındaki oyuncunun, Sneijder ile ileri uçta çok iyi bir ikili oluşturacağını ifade ederken sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi süren Wolfswinkel'la ilgili bilgi toplamaya başladı. (Fotomaç)
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Sunderland, Hollandalı yıldızın bonservisini açıkladı. Ada ekibi, her fırsatta Fenerbahçe’de kalmak istediğini söyleyen Lens için “9.2 milyon euro’dan aşağı masaya oturmayız” dedi. (Fotomaç)
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Advocaat’ın yardımcısı Mario Been, Shakhtar’ın eski hocası Lucescu’nun ‘başa bela’ dediği Alan Patrick’i mülakata tabi tutacak. Been okey verirse sambacı kiralanacak. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Emmanuel Emenike'nin Beşiktaş'la arası çok iyi olan menajer Ahmet Bulut'tan sürpriz bir hamle geldi... Bulut forvet aradıklarını bildiği Ahmet Nur Çebi'ye, Emenike'yi getirmeyi teklif etti. Emenike'nin İstanbul'dan ayrılmak istemediğini bu yüzden Londra ve Moskova'dan gelen teklifleri reddettiğini söyledi. Çebi ise Bulut'a teşekkür ederek asla böyle bir düşüncelerinin olmayacağını iletti. (Fotospor)
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Kadroyu 23’e indirmeyi planlayan Şenol Güneş, 5 futbolcusuyla yollarını ayırıyor Olcay Şahan, Trabzonspor’a gitti... Rhodolfo, Kerim, Veli ve Aras da listede. (Fotomaç)
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Önceki yıl Galatasaray ile anılan Sergio Araujo, yeniden gündemde Futbol.as sitesi Las Palmas forması giyen Arjantinli golcünün, İtalya ya da Türkiye'ye transfer olabileceğini belirterek sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğunu iddia etti. 24 yaşındaki oyuncu Las Palmas'ta 2014-15 sezonunda kiralık oynamış ve 43 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. (Fotomaç)
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F.Bahçe'nin, Hoffenheim'da A takıma yükselmeyi başaran Barış Atik'i radarına aldığı bildirildi. A2 takımında 16 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin çok parlak olduğu raporuyla menajerler tarafından kulübe önerildiği, sarı-lacivertlilerin de Barış'ı izlemeye aldığı dile getirildi. (Fotomaç)
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Aslan'ın yollarını ayırdığı Lucas Ontivero'ya Arjantin'in San Lorenzo takımı talip oldu. İtalyan basını, 22 yaşındaki oyuncunun San Lorenzo'dan ciddi bir teklif aldığını, Udinese ve Sporting Lizbon'un da sözlü tekliflerinin olduğunu yazdı. (Fotomaç)
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Rus medyası, Beşiktaş'ın L. Moskova'dan Maicon'a kanca attığını yazdı. Gazete, siyah-beyazlıların; daha önce Fernandes'i Beşiktaş'tan alan Rus ekibinden rövanşı, sözleşmesini uzatmayan Maicon'la şimdiden anlaşarak alacağını iddia etti. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başladığı Ersan Adem Gülüm için Çin ekibi Hebei China Fortune siyah-beyazlılara şartlı onay verdi. Hebei kulübünün, Ersan'la aynı şartlara sahip olan 28 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida'yı istediği, İngiliz ekibi Southampton'la anlaşma sağlanması durumunda Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gelmesine 'evet' diyecekleri bildirildi. (Fotomaç)
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Mehmet Ekici'nin menajer babası ile siyah beyazlı kulüp ile el sıkıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ise devre arasında alınması planlanan Mehmet Ekici'nin sezon zonuna kadar Trabzon'da kalmasını istedi. Mehmet Ekici'nin menajer babası, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet, Beşiktaş'ta orta alanda yoğun kalabalık olduğunu ve oynayamayacağını,belirtti. Ama sezon sonunda siyah beyazlı forma ile futbol yaşamına devam edecektir" yorumunu yaptı. (Hürriyet)
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Stoper arayışında olan Galatasaray’a eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, önerildi. Hebei China Fortune’ın en kötü ihtimalle Ersan’ı kiralık olarak vereceği ve yıllık ücretini ödemeye devam edeceği belirtiliyor. Ersan, UEFA Kriterleri nedeniyle yıllık 65 milyon maaş kısıtı olan G.Saray’a cazip geliyor. Buna karşın Ersan Gülüm’ün bugüne kadar eski kulübü Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray, bu oyuncuya çekimser bakıyor. (Hürriyet)
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Galatasaray Yönetimi, stoper adayları arasında ilk sıraya koyduğu Domagoj Vida için tüm şartları zorlama kararı aldı. 5 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Hırvat savunmacıya da senelik 2.5 milyon Euro teklif edecek. (Fanatik)
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Eto’o işinde yaşanan hayal kırıklığından sonra daha flaş bir transferle forvet problemini çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çıtayı çok yükseğe koydu. Kartal, Atletico’dan Çin’e 42 milyon Euro’ya giden Jackson Martinez'i kiralamak için düğmeye bastı, gelişmeler çok olumlu. (Fanatik)
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Siyah-beyazlılar transfer teklifinde bulundukları Trabzonsporlu Mehmet Ekici için bordo-mavililere takasta kullanmak için Tolgay Arslan'ın ismini verince, genç futbolcu isyan bayrağını çekti. Önce Güneş'e, ardından da yöneticilere, "Bu duyduklarım gerçek mi?" diye soran Tolgay, "Öyle bir durum yok" yanıtını almış olsa da son günlerde adının yeniden 'gönderilecekler' listesinde olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tolgay'ın menajerine, "Ben asla takas oyuncusu değilim. Eğer gideceksem, kulübü ben seçerim" diyerek rest çektiği bildirildi. Bu arada Tolgay'ın menajerine, anlaşılması durumunda sezon başında kendisiyle ilgilenen F.Bahçe'ye gidebileceği yönünde haber yolladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. (Fotomaç)
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Fransız basınından Get French Football sitesinin duyurduğu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o ile transfer temasında bulundu. Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi. (Skorer)
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Kadro dışı kaldığı için çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Gregory van der Wiel için Portekiz ekibi Sporting Lizbon harekete geçti. Yeşil-Beyazlılar’ın Van der Wiel’i ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, performansından memnun kalırsa da haziran ayında bonservisini almayı planladığı kaydedildi. (Fanatik)
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Rodallega ve Caceres transferlerini açıklaması an meselesi olan Trabzonspor, sağ kanadını Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Bordo-Mavililer, 3 yıldıza da aynı anda imza attırarak transfere nokta koyacak. (Fanatik)