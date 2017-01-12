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17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:03:46 Güncelleme: 12:06:14

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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