Hande Kazanova kulüplerin yıldız haritalarını yorumladı...
12 Ocak 2017 Perşembe, 12:18:59 | Güncelleme: 12:57:26
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Habertürk'ün ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova kulüplerin yıldız haritalarını yorumladı...
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Bu sene hangi takım daha şanslı, hangi takım gökyüzü tarafından destekleniyor? Sizin gibi ben de merak ettim ve takımlarımızın doğum haritasını çıkartıp yıldızlara sordum. Kulüplerin kuruluş saatleri tam olarak bilinmediğinden olası gezegen hareketleri üzerinden yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum...
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FENERBAHÇE:
15 Ocak’tan sonra hayat tarafından desteklenmedikleri bir süreç içine girebilirler. Otorite figürleri, devlet yetkilileri ile karşı karşıya gelme olasılıkları yüksek. Esnek olmakta zorlanabilirler.
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Bir yandan da bu zorlanmaları hırsa dönüştürebilirlerse o zaman istedikleri sonucu elde edebilirler. Bu sene haritalarında önemli değişimler görülüyor. Ocak ve şubat ayı bu konuda etkili. Antrenörleri, eğitmenleri sıkılgan ve farklı bir yapı sergileyebilir. İstikrarlı ve düzenli hareketlerdense şaşırtıcı ve beklenmedik performanslara şahit olabiliriz.
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4 mart sonrasında maddi konularda dikkatli olmalılar. 2009 yılına benzer bir etki devreye giriyor, bu yüzden mart ayında mücadelelerine daha fazla asılmalılar. Nisan ayından sonra atağa kalkabilirler. Bu sene Fenerbahçe kendi iç sıkıntıları ve sorunlarıyla fazlasıyla boğuşabilir. Ağustos sonu ve sonrasında yaralar sarılıyor.
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Başkan Aziz Yıldırım mart ve nisan ayında büyük bir hayal kırıklığıyla yüz yüze gelebilir. Ocak ayında da zorlanmaları yüksek. Ali koç’un haritasında hareketlenme 26 Şubat ve sonrasında etkin. Mart ayında para ilişkilerinde zorlanmalar oluşabilir.
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GALATASARAY: Ocak sonundan sonra biraz olsun rahatlıyorlar. Çok zor bir 7 yıl geçirdiler ve 9 yıllık bir dönemi tamamlıyorlar. Ocak ayında hayat onları yine de zorlayabilir. Şubat başından mayıs ayına kadar çok iyi disipline olmalılar, sistemli hareket ederlerse başarılı olacaklar.
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Güçlerini etkili bir şekilde kullanmaya çalışmalılar. Başkan Dursun Özbek, ocak ayında etkili yönetimiyle kendinden bahsettirebilir. Yalnız Haziran- Temmuz döneminde büyük bir hayal kırıklığı devrede olabilir, yönetimle çekişmeler görülüyor.
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21 Ağustos'tan sonra Galatasaray’ın önemli bir sınavı devreye giriyor.
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BEŞİKTAŞ: Bu sene beşiktaş için yenilenme ve önemli değişiklikleri yapma dönemi. Ocakta deplasmanda ve önemli maçlarda yaralarını sarabilirler.
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26 Şubat'ta gerçekleşen tutulma onların Merkür ve Jüpiter'lerinin üzerinde ve onların şansını arttırabilir. Bekledikleri desteği ve performansı gösterebilirler, yalnız 6 Mart ve sonrasında haziran ayına kadar yönetim önemli insanların sağlığında ve statülerinde bir takım testler ve sıkıntılar olabilir.
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O dönemde morallerini yüksek tutmalılar. Bazı gözden düşürücü iddialar ortaya atılabilir. Fikret Orman'ın şubatta dikkatli olması gerekebilir.
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TRABZONSPOR: Bu aralar yönetimle ilgili konularda her şeye karşı çabuk tepki gösterdikleri bir dönem içindeler. Ocak ayında performanslarını yeniden gözden geçirerek ilerlemeliler.
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Deplasmanda istedikleri sonuçları alamayabilirler veya zorlanabilirler. 11 Şubat ve sonrasında daha destekleyici bir döneme giriyorlar. Nisan- mayıs ayında sıkıntı ve problemler daha görünür olabilir, hüsran yaşayabilirler.
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BAŞAKŞEHİR: Bu sene değişik şanslar ve fırsatlar yakalayacaklar. 11 Şubat’taki tutulmaya dikkat etmeliler, bir kavga, bir olay kulüp olarak onları etkileyebilir.
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Beklenmedik sürpriz olaylar bu sene onlara yarayacak. Mayıs ayında dağılmalara ve yanıltıcı etkilere karşı dikkat etmeliler.
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BURSASPOR: 11 Şubat’ta önemli bir sorumluluk üstlenecekler. Bazı yanılgılar, takımda bazı çözülmeler oluşabilir. 26 Şubat’taki tutulmada bazı güç çekişmeleri oluşabilir. Nisan ayı daha hırslı, daha asıldıkları bir futbol izleyebiliriz.
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Mayıs ayında kendilerine takım olarak daha fazla güvenmeliler. 21 Ağustos sonrasında çok başarılı olacakları bir sürece girecekler. Savaşçı yapıları öne çıkmaya başlayacak.
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KASIMPAŞA: 11 Şubat ve sonrasında dikkat çekmeye başlayacaklar. Fırsatları iyi değerlendirebilirler. 26 Şubat ve sonrasında agresif ve sert söylemlere ve tutumlara açıklar. Maddi konularda ve para ilişkilerinde dikkatli olmaları gerekebilir.
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28 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında hırsları artıyor. Mart ayında alınan bazı kararlar onlara yarayacak. Değişimlere karşı risk alacaklar. Takım olarak en iyi futbolu Mart- Nisan ayında izleyebiliriz.
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OSMANLISPOR: Ocak sonu itibarıyla teknik yönetimde ve iletişimde sorunlar oluşabilir. Takım olarak birbirlerine kenetlenirlerse ve sadece yıldız futbolcularına güvenmeyip, birlikte hareket edebilirlerse çok etkili olabilirler.
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4-5 Şubat çok hırslı olsalar bile istedikleri sonuçları almakta zorlanabilirler. Zorlandıkları konuları şubat ortasında atlatıyorlar. Mart başında çok önemli fırsatlar yakalayabilirler. Nisan sonu istedikleri mücadeleyi ortaya koyabilirler. Genel olarak şanslı bir yıl.
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KONYASPOR: Teknik konularda, yönetimde ve anlaşmalarda 24 Ocak ve sonrası sorun yaşayabilirler. 28-29 Ocak'ta hırslı ve risk alan yönlerini ortaya koyabilirler. Beklenmedik sonuçlar devrede.
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Sakatlanmalara dikkat etmeleri gerekebilir. 11 Şubat ve sonrasında alacakları kararlar onları destekliyor. Sert deplasmanlarda ve olaylara hazırlıklı olsunlar. 26 Şubat’tan sonra güçleniyorlar.
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Taraftarlarından ve önemli kişilerden istedikleri desteği alacaklar. Bu sene önemli anlaşmalar ve gelişmeler onları bekliyor.