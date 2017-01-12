Hande Kazanova kulüplerin yıldız haritalarını yorumladı...

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Bu sene hangi takım daha şanslı, hangi takım gökyüzü tarafından destekleniyor? Sizin gibi ben de merak ettim ve takımlarımızın doğum haritasını çıkartıp yıldızlara sordum. Kulüplerin kuruluş saatleri tam olarak bilinmediğinden olası gezegen hareketleri üzerinden yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum...