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FUTBOL

Hande Kazanova kulüplerin yıldız haritalarını yorumladı...

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:18:59

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    Habertürk'ün ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova kulüplerin yıldız haritalarını yorumladı...

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    Bu sene hangi takım daha şanslı, hangi takım gökyüzü tarafından destekleniyor? Sizin gibi ben de merak ettim ve takımlarımızın doğum haritasını çıkartıp yıldızlara sordum. Kulüplerin kuruluş saatleri tam olarak bilinmediğinden olası gezegen hareketleri üzerinden yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum...

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    FENERBAHÇE:

    15 Ocak’tan sonra hayat tarafından desteklenmedikleri bir süreç içine girebilirler. Otorite figürleri, devlet yetkilileri ile karşı karşıya gelme olasılıkları yüksek. Esnek olmakta zorlanabilirler. 

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