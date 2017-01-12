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Kayserispor Fenerbahçe bilet fiyatları
FUTBOL

Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor Kulübü, 2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında Kayseri Kadir Has Stadında 29 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını açıkladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:22:11 Güncelleme: 12:24:39

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada karşılaşmanın bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiği duyuruldu:

Batı Tribün: 80 TL
Doğu Tribün: 60 TL
Kuzey Kale Arkası: 10 TL
Güney Kale Arkası: 120
Misafir Tribün: 150 TL

Başkan Erol Bedir, diğer maçlarla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Fenerbahçe lig maçı ve Beşiktaş kupa maçı dahil olmak üzere, sezon sonuna kadar oynayacağımız bütün iç saha maçları için toplam; Batı Tribün: 100 TL, Açık tribün: 80 TL, Kale Arkası: 20 TL passolig kartlara yüklendiği taktirde taraftarlarımız maçlarını izleyebileceklerdir. Takımımızın içinde bulunduğu arzu etmediğimiz durumdan kurtulması, şehrimizde son günlerde esen olumlu havanın devam etmesi için değerli hemşehrilerimizin bu davetimize olumlu cevap vereceklerine ve bütün maçlarımızda Kayseri Kadir Has Stadı'nı dolduracaklarına inanıyorum."

BİLET ALANA ATKI HEDİYE
Bedir passolig kartı olmayan taraftarlar için de "Kart temini ve bilet doldurma işlemi için ulaşımı biraz zor olan stadımız yerine, şehrin merkezinde (Meydan-Almer market yanı) kart satışı ve bilet doldurma merkezi oluşturulmuştur. 30 Ocak tarihine kadar hizmet verecek olan bu merkezde, iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıran taraftarlarımıza, takımımızın 1 adet atkısı da hediye edilecektir ve yine iç saha maçlarının olduğu gün passolig kartlarını gösteren hemşehrilerimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız'ın talimatıyla raylı sistem ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edeceklerdir."

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