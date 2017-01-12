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Ahmet Çalık
FUTBOL

Ahmet Çalık Galatasaray'da

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden uzun süredir transfer etmek istediği Ahmet Çalık için anlaşmaya vardı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:40:28 Güncelleme: 13:12:43

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.

Cavcav, 22 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5 milyon euro ödeyecek. Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 10 dakika önce
    bizim göremediğimiz ne görüyorlar bu adamda anlamadım ben
  • Misafir 24 dakika önce
    en geç iki yıl içerisinde 2. ligde herhangi bir takımda görebiliriz.
  • Misafir 33 dakika önce
    GEREKSİZ
  • Misafir 33 dakika önce
    Hayırlı olsun..
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