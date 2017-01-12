Gaziantep BŞB, Mehmet Erdem Uğurlu'yu kiraladı

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, ikinci yarıda daha güçlü bir ekip olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda sol kanatta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ile temasa geçtiklerini ifade eden Açıkgöz, "Oyuncu ve kulübü Göztepe ile anlaşmaya vardık. Uğurlu, sezon sonuna kadar kulübümüzün başarısı için çaba gösterecek." diye konuştu.

Açıkgöz, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.