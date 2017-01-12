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Gaziantep BŞB, Mehmet Erdem Uğurlu'yu kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Göztepe'den Mehmet Erdem Uğurlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:06:59 Güncelleme: 14:07:45

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, ikinci yarıda daha güçlü bir ekip olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda sol kanatta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ile temasa geçtiklerini ifade eden Açıkgöz, "Oyuncu ve kulübü Göztepe ile anlaşmaya vardık. Uğurlu, sezon sonuna kadar kulübümüzün başarısı için çaba gösterecek." diye konuştu.

Açıkgöz, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.

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