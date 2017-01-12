Ersan Gülüm Beşiktaş'ta

Ersan Gülüm, 1 yıllık ayrılığın ardından Beşiktaş'a döndü. Siyah beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tam bir yıl önce Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro bedelle transfer olan Ersan, yeniden Beşiktaş formasın giyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönecek olan Ersan, resmi sözleşmeye imza atacak.

1 yıl forma giydiği Hebei China Fortune'da 24 maçta çıkan Ersan Gülüm, 2 gol kaydetmişti.

(Ntvspor)