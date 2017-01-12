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Ersan Gülüm
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Ersan Gülüm Beşiktaş'ta

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna kattı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:13:11 Güncelleme: 14:41:10

Ersan Gülüm, 1 yıllık ayrılığın ardından Beşiktaş'a döndü. Siyah beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tam bir yıl önce Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro bedelle transfer olan Ersan, yeniden Beşiktaş formasın giyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönecek olan Ersan, resmi sözleşmeye imza atacak.

1 yıl forma giydiği Hebei China Fortune'da 24 maçta çıkan Ersan Gülüm, 2 gol kaydetmişti.

(Ntvspor)

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