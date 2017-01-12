Reina saldırısını öven hakem için karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."
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YORUMLAR 3
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Misafir 4 dakika önceterörist destekçisi resmen neden hapis cezası yok00
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Misafir 6 dakika öncekafayı yemiş.öldürmeyi savunan resmen sapıktır.00
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Misafir 26 dakika önceIceride atilmali60
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Misafir 37 dakika önceaz bile210
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Misafir 39 dakika öncehapis cezası yokmu???240
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