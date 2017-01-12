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Reina saldırısını öven hakem
FUTBOL

Reina saldırısını öven hakem için karar verildi

Reina katliamını öven paylaşımlar yapan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:40:14 Güncelleme: 15:43:03

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    terörist destekçisi resmen neden hapis cezası yok
  • Misafir 6 dakika önce
    kafayı yemiş.öldürmeyi savunan resmen sapıktır.
  • Misafir 26 dakika önce
    Iceride atilmali
  • Misafir 37 dakika önce
    az bile
  • Misafir 39 dakika önce
    hapis cezası yokmu???
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