İNGİLTERE HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Dimitri Payet
FUTBOL

West Ham United'da Payet krizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Dimitri Payet'yi satmayacağını açıkladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:21:03 Güncelleme: 16:22:33

Yeni taşındığı Olimpiyat Stadı'nda tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, üst üste kazandığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes alsa da bu kez Fransız yıldızı Payet'nin takımdan ayrılmak istemesiyle kendisini yeni bir krizin içinde buldu.

Başkent temsilcisinin 10,7 milyon sterline Fransa'nın Olympique Marsilya ekibinden renklerine bağladığı Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic, "En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik. Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil. Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin anneleri
MAGAZİN

Serdar Ortaç'ın kayınvalidesi sosyal medyayı salladı
Ahmet Çalık Galatasaray'da
FUTBOL

Galatasaray milli futbolcuyu transfer etti
Reina saldırısını öven hakem için karar verildi
FUTBOL

Reina saldırısını öven hakem için karar verildi
Futbolcuların Instagram paylaşımları
FUTBOL

Dünyaca ünlü yıldızdan Nusret taklidi!