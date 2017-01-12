Bayram Bektaş: Şanlıurfaspor maçına galibiyet için çıkacağız

Antalya'daki devre arası kampını tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden bordo-beyazlı ekipte teknik direktör Bektaş, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor maçı ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bektaş, Şanlıurfaspor maçına hazır olduklarını ifade ederek, "Şanlıurfaspor maçına galibiyet için çıkacağız. Bütün futbolcularımız bu maçın öneminin farkında. Kondisyon ve mental olarak hazırız." dedi.

Anlaştıkları futbolcular Adlin Cajic, Ozan Tahtaişleyen, Timur Bayram Özgöz, Youssef Yeşilmen ve Ahmet Sabri Fener'in takımla çalıştığını belirten Bektaş, kulübün transfer tahtasının açılmasıyla kendileriyle sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Takıma katılan yeni transferlerin çoğunu daha önceden tanıdığını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Sabri, geçen sene Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan öğrencim. Ozan, daha önce beraber çalıştığımız futbolcu. Youssef kaliteli bir futbolcu kardeşimiz. Daha da aramıza katılacak olanlar var. Muhtemelen bir forvet kardeşimiz Lanre Kehin de bu akşam gelecek. Onun dışında görüştüğümüz bir yabancı oyuncu var. Ofansif anlamda bize çok katkıda bulunacağını düşünüyoruz."