12 Ocak 2017 Perşembe, 18:51:08 | Güncelleme: 19:00:07
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Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jorge Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hala konuşmaların devam ettiği kaydedildi.
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Beşiktaş'ın 62 yaşındaki Jorge Jesus'u ikna etmek için çok istekli olduğu ve vergiler dahil 6 milyon euro civarındaki ücretinden biraz daha fazlasını önerdikleri kaydedildi.
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Jorge Jesus'un Sporting'ten 6 milyon euro maaş aldığı ancak %45 gelir vergisi sonrası net maaşının 3.3 milyon euro olduğu belirtildi.
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Türkiye'de ise gelir vergisinin %15 olduğu ve bu sayede Beşiktaş'ın Jesus'a daha fazla para önerdiğinin altı çizildi.
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FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ, BEŞİKTAŞ'TAN ETKİLENDİ Daha önce Jorge Jesus'a Benfica ile kontratı biter bitmez Fenerbahçe'den bir teklif geldiğini ancak bu teklifin o dönem Jesus tarafından reddedildiği kaydedildi.
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Jesus'un şimdi daha büyük bir bütçeyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istediği, bu nedenle Sporting ile 2019'a kadar devam edecek olan kontratını, yönetimle anlaşarak feshedebileceği yazıldı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Türkiye Ligi'nde hegemonya kurmak istediği, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de en üst turlara gidecek düzeyde rekabetçi bir takım kurmak için Jesus'u istediği, Portekizli teknik direktörün de bu hedeflerden etkilendiğini yazıldı.
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BEŞİKTAŞ, JESUS İLE ANLAŞIRSA ŞENOL GÜNEŞ... Beşiktaş'ın da 64 yaşındaki Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.