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Şenol Güneş'in yerine...

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:51:08

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    Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jorge Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hala konuşmaların devam ettiği kaydedildi.

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    Beşiktaş'ın 62 yaşındaki Jorge Jesus'u ikna etmek için çok istekli olduğu ve vergiler dahil 6 milyon euro civarındaki ücretinden biraz daha fazlasını önerdikleri kaydedildi.

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    Jorge Jesus'un Sporting'ten 6 milyon euro maaş aldığı ancak %45 gelir vergisi sonrası net maaşının 3.3 milyon euro olduğu belirtildi.

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