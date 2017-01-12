TRABZONSPOR HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor'u Bursa'da taraftarları karşıladı

Antalya'daki kampını tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı için bu akşam Bursa'ya geldi. Bordo-mavili takımı taraftarları karşıladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:41:11 Güncelleme: 19:44:07

Spor Toto Süper Ligi'de ilk yarı karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaşanan ve ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda yarın karşılaşacağı Bursaspor maçı için bugün Antalya'dan kalkan özel uçak ile Bursa'ya geldi. Bordo-mavili taraftarlar burada taraftarların sevgi gösterisi ile karşılandılar. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kendilerini bekleyen takım otobüsü ile Bursa'da kalacakları otele hareket ettiler.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Olcay Şahan, Trabzonspor'da!
FUTBOL

Olcay Şahan imzayı attı!
Martin Caceres'ten Trabzonspor'a kötü haber
FUTBOL

Trabzon bu haberle yıkıldı
Beşiktaş, Olcay Şahan'a teşekkür etti
FUTBOL

Beşiktaş'tan Olcay'a teşekkür!
Carl Medjani: Başkan ve teknik ekip beni ikna etti
FUTBOL

"Trabzon'da çok şey değişti"