Vali İzzettin Küçük'ten Bursaspor'a ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesislerine gelen Vali Küçük, Başkan Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek yarın oynanacak maç için başarılar diledi.

Bursaspor'un kentin en güçlü markası olduğunu ifade eden Küçük, "Bursaspor'un taraftarı olmak gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, Bursaspor'un kentte yaşayan herkes için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un neye ihtiyacı varsa sadece vali olarak değil bir taraftar olarak da elimizden geleni yapacağız. Maddi veya başka konular da olabilir. Hep beraber omuz omuza olacağız. Birkaç projemiz gerçekleştiğinde Bursaspor çok gelişme kaydedecektir. Projelerimiz, 3-5 aylık süre içinde inşallah gerçekleşecektir. Bursa sesi, Bursaspor ile gürlemeye ve yankılanmaya devam edecektir. Hepimiz Bursalı ve Bursasporluyuz."





Ali Ay da ziyaretin kendilerine mutluluk ve güç verdiğini belirtti.

Vali Küçük ile Bursa Çimento ve Renault fabrikasına gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrası kulübün önemli reklam geliri elde ettiğini aktaran Ay, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerimizin sonucunda Renault'tan reklam karşılığında 320 bin lira, Bursa Çimento'dan ise 150 bin dolar katkı sağladık. Bundan sonra inşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. Diğer şirketlere de sayın valimiz ile beraber gideceğiz. Bursaspor'un şu anda en çok ihtiyacı olan şey para. Çok şükür güzel yerlere geldik. Diğer kulüpler ile bizi karşılaştırdığım zaman iyi yerde olduğumuzu görüyorum. Kredi işi de kısa zamanda inşallah hallolacak. Daha sonra belediye başkanımız ve valimizle beraber güzel işler yapacağız."

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da İzzettin Küçük'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.