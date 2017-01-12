DİĞER HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Yusuf Namoğlu
FUTBOL

MHK Başkanı Namoğlu'ndan eleştirilere yanıt

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, bir açıklama sırasında sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade ederek, "Elbette hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz" dedi

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:11:16 Güncelleme: 20:37:37

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nden kendisi hakkında yapılan eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı Namoğlu şunları söyledi;

"Elbette ikinci yarıya sorunsuz ve hata oranı çok aza indirgenmiş bir biçimde başlamak istiyoruz. Seminerde de bu ışığı gördük. Tabii ki hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz. Bu yüzden bazı sözlerim yanlış anlaşıldı. Yani Fenerbahçe aleyhine bir hata yapılmışsa mutlaka bu elde olmayan nedenlerle yapılan bir hatadır ve ilelebet de devam etmez. Sezon sonunda hata ve doğruları topladığınız zaman eşit bir şekilde maçların tamamlandığını görürsünüz. Yani kimsenin hakkı kimseye geçmez. Elbette hiç bir hakem arkadaşımız da bir kasıt içerisinde hata yapmaz. Yıllardır bu hata oranı bu şekilde sürmüş, sezon sonunda ligler her kulübe eşit mesafede bir konumla sona ermiştir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nu topa tuttu!
FUTBOL

Fenerbahçe, MHK'yi topa tuttu!
Yusuf Namoğlu: "İskoç hakem bir daha görev almamamlı..."
FUTBOL

"İskoç hakem bir daha görev almamamlı..."
Yusuf Namoğlu ve ekibinden rezalet atama!
FUTBOL

MHK'den rezalet atama!
MHK, 3. Lig’e hakem atamayı unuttu
FUTBOL

MHK'den büyük skandal