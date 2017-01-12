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Morgan Schneiderlin
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Everton, Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Manchester United'ın Fransız futbolcusu Morgan Schneiderlin'i transfer etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:58:29 Güncelleme: 21:00:41

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'i transfer etmek için kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Everton kulübü, orta saha oyuncusu Schneiderlin'i kadrosuna katmak için Manchester United'a 22 milyon sterlin ödeyecek.

 
Manchester ekibine Louis van Gaal döneminde Southampton'dan 25 milyon sterline alınan ve 39 kez forma giyen Schneiderlin, Portekizli teknik adam Jose Mourinho takımın başına geçtikten sonra 3'ü Premier Lig'de olmak üzere 8 maçta şans bulabildi.

Öte yandan, Charlton'dan 11 milyon sterline 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan Everton, 26 yaşındaki golcüsü Oumar Niasse'yi küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'e kiralık olarak gönderdi.

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