BEŞİKTAŞ HABERLERİ
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Orman'dan Güneş'e kötü haber!

13 Ocak 2017 Cuma, 00:57:58

  • 1
    1 | 9

    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Transfer konusunda özellikle savunma hattına yaptığı takviyelerle gündeme gelen, Ryan Babel’i alarak da hücum hattını kuvvetlendiren Beşiktaş’ta beklenen santrfor transferi gerçekleşmeyecek.

  • 2
    2 | 9

    Önceki gün tesislere gelerek takımın idmanını izleyen başkan Fikret Orman daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile bir zirve gerçekleştirdi.

  • 3
    3 | 9

    Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a verilme kararının çıktığı toplantıda ayrıca Kayserispor’un istediği Veli Kavlak ve Araz Özbiliz ile Brezilya’dan talipleri olan Luiz Rhodolfo’nun son durumları masaya yatırıldı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    zor şampiyon oluruz , ilk yarıdan ders çıkarılmamış belli ki...
Kalan karakter : 300