13 Ocak 2017 Cuma, 00:57:58 | Güncelleme: 09:25:24
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT
Transfer konusunda özellikle savunma hattına yaptığı takviyelerle gündeme gelen, Ryan Babel’i alarak da hücum hattını kuvvetlendiren Beşiktaş’ta beklenen santrfor transferi gerçekleşmeyecek.
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Önceki gün tesislere gelerek takımın idmanını izleyen başkan Fikret Orman daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile bir zirve gerçekleştirdi.
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Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a verilme kararının çıktığı toplantıda ayrıca Kayserispor’un istediği Veli Kavlak ve Araz Özbiliz ile Brezilya’dan talipleri olan Luiz Rhodolfo’nun son durumları masaya yatırıldı.
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Şenol Güneş bu 3 ismin gönderilmesine onay verirken, gelecek oyuncularla ilgili de kararlar alındı.
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‘DALDAKİ DEĞİL, CEPTEKİ KUŞA BAKALIM’ Tüm taraftarın ve camianın beklenti içinde olduğu yeni golcü konusunda ise başkan Fikret Orman, konuyu şimdilik kapattı.
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Orman, Şenol Güneş’e, “Artan döviz kurları hepimizi etkiliyor. Görüştüğümüz oyuncular yüksek rakamlar talep ediyor.
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Açıkçası bu şartlarda transfer zor. Aboubakar, Afrika Kupası’ndan dönene kadar bu bölgede oynayan mevcut futbolcularla işi çözersek daha uygun olur.
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Önceliğimiz oyuncuların parasını ödemek. Daldaki değil, cepteki kuşa bakalım.
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Yeni sezonda en iyi santrforu alırız” dediği öğrenildi. Güneş’in de başkanın bu düşüncelerine olumlu baktığı belirtildi.