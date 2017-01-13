Metin Albayrak, Matej Mitrovic'e sahip çıktı!

Mitrovic’in fayda sağlayacağını savunan Albayrak, “Ben, başkan ve scout ekibi Mitrovic’i 7 kez izledik. Özellikle dönemin en iyi savunmacısı olan Gökhan Hocamız tam not verdi. Takımımız yaşlanıyor, o nedenle bundan sonra geleceğin kadrosunu kurma adına genç isimlere yöneleceğiz. Bunların hepsi yatırım. Üstelik Mitrovic önümüzdeki dönem Hırvat Milli Takımı’nın banko stoperi olacak. Çünkü Corluka’nın da yaşı bir hayli ilerledi” diye konuştu.

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