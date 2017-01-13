Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor. Akhisar Belediyespor, bu maçtan iyi ayrılarak 3 puan almayı hedefliyor. Peki Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KARDEMİR KARABÜKSPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor karşılaşacak. Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor maçı 14 Ocak Cumartesi (yarın) günü saat 13.30'da başlayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele beIN Sports (Lig TV) kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA HEDEF 3 PUAN

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya cumartesi günü Kardemir Karabükspor deplasmanında başlayacak Akhisar Belediyespor galibiyete kilitlendi. Antalya kampı boyunca rakip takımı öğrencilerine adeta ezberleten teknik direktör Tolunay Kafkas, Karabük'ten boş dönmeyeceklerini söyledi. Ligin en disiplinli ve en diri takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "İyi konsantre olur, savunmada hata yapmazsak, istediğimizi alabiliriz" şeklinde konuştu.

Kardemir Karabükspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerine giden Traore, Yatabare ve Poko'nun yer almayacağı maçta Akhisar'da da cezalı olan Serdar ile Sissoko forma giyemeyecek.

Son üç sezonda 6 kez karşılaşan iki ekip birbirlerine 3'er kez üstünlük sağlarken, hiç berabere kalmadı. Akhisar Belediyespor bu 6 müsabakada rakip fileleri 11 kez sarstı, kendi kalesinde 7 gol gördü. Akhisar bugün Antalya kampından uçakla Ankara'ya, ordan da karayoluyla Karabük'e geçecek.



7. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların 3'ünü Kardemir Karabükspor, 3'ünü ise Akhisar Belediyespor kazandı. Akhisar Belediyespor rakibine karşı 11 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Öte yandan Kardemir Karabükspor yönetimi tarafından açıklanan satışa sunulan maç biletlerinin fiyatları ise şöyle:

Batı Kapalı: 43 TL

Maraton Tribün: 32 TL

Kale arkaları ve misafir takım tribünleri: 27 TL