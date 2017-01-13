Afrika kıtasının en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Afrika Uluslar Kupasında 4 grupta 16 takım karşılaşacak.

Kupa maçları, yarın A Grubunda, Gabon-Gine-Bissau ile Burkina Faso-Kamerun maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın finali 5 Şubatta oynanacak.

İLK İKİ SIRAYI ALAN TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

2017 Afrika Uluslar Kupasında 4 grupta 16 takım yer alacak.

A Grubunda ev sahibi Gabonun yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun yer alırken, B Grubunda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ve Senegal bulunuyor.

C Grubunda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas yer alırken, D Grubunda Gana, Uganda, Mali ve Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvada çeyrek finale adını yazdıracak. Final mücadelesi 5 Şubatta Gabonun başkenti Librevilledeki De Lamitie Sino Stadında oynanacak.

MOUSSA SOW, ABOUBAKAR VE AKAKPO DA TURNUVADA YER ALIYOR

Türkiye'den turnuvaya 16 futbolcu katılırken, Fenerbahçenin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Beşiktaşın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ve Trabzonsporun Togolu defans oyuncusu Serge Akakpo da takımlarının başarısı için ter dökecek.

Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Leicester Citynin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez, Borussia Dortmundun Gabonlu yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang, Romanın Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah ve Liverpoolun Senegalli oyuncusu Sadio Mane turnuvanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Son şampiyon Fildişi Sahilinin başarısında önemli paya sahibi olan Fransız teknik direktör Herve Renard, bu kez Fasın başarısı için çalışacak.

Son FIFA Dünya Kupasında gruplardan çıkarak futbolseverlerin beğenisini kazanan Cezayir, kıtanın önemli futbol ülkeleri Gana, Fildişi Sahili, Senegal ve Kamerun da turnuvanın dikkati çeken takımları olacak.

Gruplardaki maç programı Türkiye saati ile şöyle;

* 14 Ocak Cumartesi: Gabon - Gine-Bissau (19.00), Burkina Faso - Kamerun (22.00)

* 15 Ocak Pazar: Cezayir - Zimbabwe (19.00), Tunus - Senegal (22.00)

* 16 Ocak Pazartesi: Fildişi Sahili - Togo (19.00), Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Fas (22.00)

* 17 Ocak Salı: Gana - Uganda (19.00) , Mali - Mısır (22.00)

* 18 Ocak Çarşamba: Gabon - Burkina Faso (19.00) , Kamerun - Gine-Bissau (22.00)

* 19 Ocak Perşembe: Cezayir - Tunus (19.00), Senegal - Zimbabwe (22.00)

* 20 Ocak Cuma: Fildişi Sahili - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (19.00), Fas - Togo (22.00)

* 21 Ocak Cumartesi: Gana - Mali (19.00), Mısır - Uganda (22.00)

* 22 Ocak Pazar: Gine-Bissau - Burkina Faso (22.00), Kamerun - Gabon (22.00)

* 23 Ocak Pazartesi: Zimbabwe - Tunus (22.00), Senegal - Cezayir (22.00)

* 24 Ocak Salı: Fas - Fildişi Sahili (22.00), Togo - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (22.00)

* 25 Ocak Çarşamba: Mısır - Gana (22.00), Uganda - Mali (22.00)