Dimitar Rangelov'dan Jürgen Klopp itirafı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un futbolcusu Dimitar Rangelov, kariyerinin dönüm noktasının, 2009'da Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra ayağının kırılması olduğunu söyledi.

Rangelov, yeşil-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde sorularını yanıtladı.

Profesyonel futbol kariyerine 16 yaşında Bulgaristan ekibi Slavia Sofya'da başladığını belirten Rangelov, "Herkes bana Bulgaristan'ın en büyük yeteneklerinden biri olacağımı söylerdi." dedi.

Bulgar forvet, 23 yaşında Fransız ekibi Strasbourg'a transfer olarak ilk kez ülkesi dışında futbol oynamaya başladığını hatırlatarak, "Strasbourg'dan sonra Almanya 2. Ligi'ne gittim, oradan da en büyük transferim olan Bundesliga'ya, Borussia Dortmund'a imza attım." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'a transferinin çok ilginç bir hikayesi olduğunu dile getiren Rangelov, şöyle konuştu:

"Almanya'da Energie Cottbus takımının formasını giyerken, Bulgaristan'da yaz tatilindeydim. Hamburg menajerinden transfer için telefon bekliyordum, ancak birkaç gün arayan olmadı. Daha sonra çok şaşırtıcı bir şey oldu. Bir gün telefonum çaldı ve arayan Jürgen Klopp'tu. Bana, Borussia Dortmund'a gelip gelmeyeceğimi sordu ve ben de tabii ki 'evet' dedim. Çünkü dünyadaki her oyuncu buna evet derdi."

"AVRUPA'NIN DEV TAKIMLARINDA OLABİLİRDİM"

Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Rangelov, Alman ekibine transfer olduktan kısa bir süre sonra bacağının kırıldığını ve bunun kariyerine büyük darbe vurduğunun altını çizdi.

Jürgen Klopp ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Bulgar oyuncu, "Bacağımın kırılması sebebiyle 3 ay futbol oynayamadım. Klopp da bana o dönemde yardımcı oldu. Muhtemelen o dönemde ayağım kırılmasaydı Avrupa'nın dev takımlarında olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ VE YETENEKLİ BİR TAKIMIZ"

Dimitar Rangelov, Atiker Konyaspor'un ligin ikinci devresinde daha başarılı olacağını iddia etti.

Deneyimli golcü, "Genç ve yetenekli bir takımımız var. Yavaş yavaş üzerine koya koya hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. İkinci yarıda daha üst sıralarda olmak istiyoruz." sözleriyle hedeflerini açıkladı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde yalnızca 2 gol atabilen Rangelov, "Benim için önemli olan takımın başarısı. Takım başarılı olduğu sürece kaç gol attığımın önemi yok." diye görüşlerini aktardı.

"YASİN, YETENEĞİYLE DİKKATİ ÇEKEN BİR OYUNCUYDU"

Deneyimli futbolcu, Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'i Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemden tanıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yasin, o günlerde Dortmund'un ikinci takımında oynuyordu. A takımla antrenmanlara çıkıyordu. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Önemli yeteneklere sahipti ve bu yeteneklerini de herkese gösterdi. Umarım Galatasaray'da tekrar formunu yakalar ve takımına faydalı olur."

BULGAR EFSANELERİNE ELEŞTİRİ

Dimitar Rangelov, Bulgaristan Milli Takımı'nın 1994 Dünya Kupası'nda elde ettiği dördüncülükten sonra bu başarıyı sürdürmeyi sağlayamadığını bildirdi.

Bulgaristan Futbol Federasyonunun eskisi kadar başarılı olmadığını savunan Rangelov, "Aynı zamanda milli takımımızda çok iyi oyuncular yok. Bulgar futbolundan çok önemli isimler gelip geçti. Ama şunu söyleyebilirim; Bulgar futbolunun efsaneleri ülke futbolunun gelişmesine katkı sağlayamadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbola başladığımda bir idolüm yoktu." diyen Rangelov, "Ancak beğendiğim çok futbolcu vardı. Bunların başında da Brezilyalı Ronaldo geliyordu." şeklinde konuştu.

Bulgar futbolcu son olarak, Türkiye'deki terör olayları nedeniyle herhangi bir korku yaşamadığını açıklayarak, "Yaşananlar tabii ki üzücü ancak Türkiye'de yaşananlar Avrupa'da da oluyor. Türkiye'de kendimi çok güvende hissediyorum." ifadelerini kullandı.