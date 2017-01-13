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Ahmet Çalık
FUTBOL

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı resmen açıkladı

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer edildiğini borsaya bildirdi

13 Ocak 2017 Cuma, 14:25:36 Güncelleme: 14:42:23

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

> 2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 31 dakika önce
    Hadi hayırlısı bakalım umarım fos çıkmaz.
  • Misafir 33 dakika önce
    çok boş bir transfer
  • Misafir 33 dakika önce
    hoşgeldin son aslan canı gönülden başarılar...
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