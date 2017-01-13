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Galatasaray, Konyaspor maç kadrosunu açıklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Ahmet Çalık ve Rodrigues kafilede yer buldu

13 Ocak 2017 Cuma, 14:52:25 Güncelleme: 14:54:11

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-Kırmızılı ekip, yarın saat 19.00’da başlayacak maç için bugün saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

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