Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, 19 yaş altı takımından aynı anda 10 futbolcuyu A takıma yükselterek Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini, daha önceki oyuncularla birlikte bu sayının 13'e çıktığını ifade etti.

Kulüpte, uzun zamandır verdikleri emeğin karşılığını almaya başladıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bu, gerçekten azımsanmayacak bir başarıdır. Yusuf, Kerim ve Recep ile savaşçı ruha sahip gençlerimizin peşinde, 17 kişilik yeni 19 yaş altı takımımız var. Onların da arkasında 6-17 yaş arası 237 evladımız var. Ortaya çıkan bu tablo, 10 yıldır verdiğim emeklere, yaşadığım yorgunluklara ve boğuşmalara değer. A takım düzeyine çıkan oyuncular nedeniyle oyuncusu kalmayan takımımız, lider durumda bulunduğu 21 Yaş Altı Ligi'nden çekilmek durumunda kaldı. Derme çatma bir takım kurup yasak savmayı içimize sindiremedik. 21 Yaş Altı Ligi'nin gerçek amacı, A takıma geçişi sağlamak ve biz de bunu en iyi şekilde gerçekleştirdik. Bu lig, temel anlamda misyonunu bulmuş oldu. Başta Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim olmak üzere tüm Türkiye Futbol Federasyonu idari ve teknik kadrolarına teşekkür ederim."

Açıklamasında, önceki dönemde Yusuf Acer, Kerim Alıcı ve Recep Yemişci'nin kulüpte en üst takıma dahil edildiğini hatırlatan Özkan, kaleciler Berke Özer, Ali Emre Yanar, savunma oyuncuları Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, orta saha oyuncuları Oğulcan Ülgün, Barış Alıcı, Berk Erel, Alican Özfesli ve forvet Fatih Aktay'ın A takıma çıkarıldığını aktardı.