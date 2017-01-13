Bilindiği üzere Digiturk, 2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınmış, Ağustos 2016'dan beri de beIN Media Group tarafından yönetilmekteydi. Digiturk'un en gözde kanalı olan Lig TV'nin de adı değiştirildi. Peki Lig TV'nin yeni adı ne oldu? İşte Lig TV'nin yeni ismi...

LİG TV'NİN YENİ ADI NE OLDU?

Konuyla ilgili açıklama yapan Digiturk, Lig TV'nin isminin değişmesiyle ilgili "Türkiye’de futbolun adresi olan Lig TV yenilenen stüdyolarıyla bundan böyle beIN SPORTS olarak yayın yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda sadece Lig TV değil, 13 Ocak'tan itibaren Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ADLARI DA DEĞİŞTİRİLDİ

Lig TV'nin Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında yer alan isimleri de BeinSports şeklinde değiştirildi.

Öte yandan http://www.ligtv.com.tr sitesi de http://tr.beinsports.com sitesine yönlendirildi.

Lig TV'nin Facebook sayfasının adı Beinsports Türkiye olarak değiştirildi.

Lig TV'nin Twitter hesabının adı beIN SPORTS Türkiye olarak değiştirildi.