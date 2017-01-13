Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, iki transfer için de oyuncu izleme ekibine teşekkür etti.

Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin lira bonservis bedeli ile aldıklarını belirten Ay, ''Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Emre Taşdemir’i de Ankaragücü'nden almıştık. Ankaragücü yönetimine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Ankaragücü kardeş kulübümüz. Biz, yardımcı olmak amacıyla da diğer takımların teklifinden daha iyi teklif vererek aldık. İnşallah Bursaspor'a uzun yıllar hizmet eder.'' diye konuştu.

Ay, Boban Jovic'in de 2 aydan beri izlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

''Scout ekibimiz bize 5-6 oyuncu sundu. Birinci sıradaki oyuncumuz Boban'dı. Hocamız da onu tercih etti. Biz de kulübüne 300 bin avro ve 30 maç oynarsa ilave 100 bin avro, satıştan da yüzde 10'luk katkı vereceğiz. Kendisiyle de yıllık 300 bin avroya anlaştık. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Güvendiğimiz bir oyuncu. Sağ bekte Serdar Kurtuluş sakatlanınca oyuncu ihtiyacımız doğdu. Herhalde pazartesi günü de lisansı çıkacak. Salı günü hoca isterse kupa maçında oynatabilir."

Başkan Ay, Gençlerbirliği'nden transfer etmek istedikleri Stancu ile ilgili olarak da "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

JOVİC: BURSASPOR'UN PARÇASI OLABİLDİĞİM İÇİN GURURLUYUM

Sloven futbolcu Jovic, Bursa'da bulunmaktan mutlu olduğunu anlattı.

''Bugün benim için, ailem için ve umarım Bursaspor için de güzel bir gündür.'' diyen Jovic, şunları dile getirdi:

''Bursaspor'un parçası olabildiğim için gururluyum. Hem eski kulübüme hem de Bursaspor'a, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye ve Türk futbolu hakkında daha önceden bilgim vardı. Milli takım bazında da Türkiye'ye karşı oynamıştım ama Türkiye hakkında bilgim daha öncesine dayanıyor."

Onur Atasayar ise "Ankaragücü gibi büyük bir camiadan Bursaspor gibi kardeş bir camiaya geldiğim için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp kendimi ispatlayacağıma inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki oyuncu da sözleşmeye imza attı.