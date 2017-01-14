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Ersun Yanal: "Hedefe ulaşacak takım oluşturmak istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım oluşturmak istiyoruz" dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:08:21 Güncelleme: 00:24:17

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, "Sezon başından bu yana takım olmak için ortaya koyduğu mücadele var. Bazı şeyler kolay olmuyor. Geçmişten kalanları bir anda silmek kolay olmuyor. Bugün alınan galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların tepkisine değil, takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bazı şeyler kolay olmuyor. Bize güvenmelerini istiyoruz. Genç oyuncuları kazandık. Güçlü takımla oynadık. Sahasında başarılı takım karşısında 10 kaldık. Savunup atak bulmamız önemliydi. Jorquera'ya pozisyon verdik. Rakibimize başka pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Yenilerimiz verimli demek zor. Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"MEHMET'İN BAZI PROBLEMLERİ VAR"
Mehmet Ekici ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Yanal, "Mehmet'in bazı problemleri var. Başkanımızın bunu biran önce çözmesi gerekiyor. Yeni takım oluşturuyoruz, takım kuruyoruz. Beraber olacaklara ihtiyacımız var. Mehmet'in durumu birkaç günde belirginleşir. Bizimle olacaklarla çıkıp kazandık. Yusuf Yazıcı, Castillo gibi oyuncuların katkılarını olumlu sinyaller aldım. Mehmet konuşunda başkanımız açıklama yapacaktır. Hedefimiz iyi takım kurmak, maçları kazanmak. Olcay takıma önemli katkılar koyacaktır. Tam zamanında bize geldiğini düşünüyorum. Yusuf gibi oyunculardan beklentimiz büyüktür. Sadece 1-2 maç oynadı. Önünde uzun zaman var. Trabzon'a katkısı olacaktır" dedi.

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