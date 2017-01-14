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FUTBOL

"Beni göndermeyin"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:39:00

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    HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT

    Beşiktaş’ta Veli Kavlak, yöneticilerle yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istemediğini söyledi...

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    Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli yıldızı birbiri ardına yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bir türlü takıma giremedi.

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    Bunun sonucunda da teknik direktör Şenol Güneş’in de onayıyla ara transferde gönderilecek oyuncular listesinde yer aldı.

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