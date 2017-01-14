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Geçen yıl Burak Yılmaz’ı satarak iyi ilişkiler kurdukları Beijing Guoan yöneticilerine haber gönderen Sarı-Kırmızılılar, başta Lukas Podolski olmak üzere, 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti ile dikkat çeken Wesley Sneijder’ı da satmak istediklerini ilettiler.