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FUTBOL

Podolski, Sneijder ve Selçuk oyunu!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:42:40

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Erhan TELLİ

    Galatasaraylı yıldızların gündemden düşmeyen “Çin’e transfer oluyorlar” dedikodularının perde arkasından, bu oyuncuları Çin’e pazarlayarak yüksek maliyetlerinden kurtulmanın hesaplarını yapan idareciler çıktı.

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    Menejerleri de devreye sokarak Sneijder, Podolski ve Selçuk İnan üçlüsünden birini Çin’e göndermeye çalışan yöneticilerin planı şimdilik tutmadı.

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    Geçen yıl Burak Yılmaz’ı satarak iyi ilişkiler kurdukları Beijing Guoan yöneticilerine haber gönderen Sarı-Kırmızılılar, başta Lukas Podolski olmak üzere, 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti ile dikkat çeken Wesley Sneijder’ı da satmak istediklerini ilettiler.

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