14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:42:40 | Güncelleme: 09:40:26
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Erhan TELLİ
Galatasaraylı yıldızların gündemden düşmeyen “Çin’e transfer oluyorlar” dedikodularının perde arkasından, bu oyuncuları Çin’e pazarlayarak yüksek maliyetlerinden kurtulmanın hesaplarını yapan idareciler çıktı.
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Menejerleri de devreye sokarak Sneijder, Podolski ve Selçuk İnan üçlüsünden birini Çin’e göndermeye çalışan yöneticilerin planı şimdilik tutmadı.
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Geçen yıl Burak Yılmaz’ı satarak iyi ilişkiler kurdukları Beijing Guoan yöneticilerine haber gönderen Sarı-Kırmızılılar, başta Lukas Podolski olmak üzere, 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti ile dikkat çeken Wesley Sneijder’ı da satmak istediklerini ilettiler.
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Yöneticilerin daha öncesinde Burak Yılmaz’ın yakın arkadaşı olan takım kaptanı Selçuk İnan’ı da Çin kulübüne teklif ettikleri ortaya çıktı.
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EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI
Çinliler’in, sadece Sneijder’la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.
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Daha önce başkan Dursun Özbek “Çin’den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz” derken, yönetici Levent Nazifoğlu da “Podolski’ye Çin’den teklif var. Sneijder’la da ilgileniyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
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Selçuk konusunda “Şu an için o bölgelere ihtiyacımız yok” yanıtını veren Beijingli idareciler, son olarak Podolski’yi de transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte hesaplar şaştı.