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FUTBOL

Mehmet Ekici'de son dakika!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 01:20:20

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    HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

    Mehmet Ekici’nin transferinde F.Bahçe’de hareketli saatler yaşanıyor... 

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    Ekici’yle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, takasta kullanılmak istenen Aatif’ın gitmek istememesi sonrasında transfere son noktayı koyamadı. 

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    Devreye Beşiktaş’ın da girmesiyle de işler iyice çıkmaza girdi. Transferi artık noktalamak isteyen F.Bahçe yönetimi, dün yıldız futbolcu ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. 

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