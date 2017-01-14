14 Ocak 2017 Cumartesi, 01:20:20 | Güncelleme: 09:20:51
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HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
Mehmet Ekici’nin transferinde F.Bahçe’de hareketli saatler yaşanıyor...
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Ekici’yle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, takasta kullanılmak istenen Aatif’ın gitmek istememesi sonrasında transfere son noktayı koyamadı.
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Devreye Beşiktaş’ın da girmesiyle de işler iyice çıkmaza girdi. Transferi artık noktalamak isteyen F.Bahçe yönetimi, dün yıldız futbolcu ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.
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Bu görüşmede yöneticiler Ekici’ye, “Beşiktaş ile görüştün mü?” sorusunu yönelttiler.
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Yıldız futbolcunun, “Ben size söz verdim kimseyle de görüşmedim” şeklinde yanıt vermesinin ardından Fenerbahçe cephesi rahat bir nefes aldı.
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‘TRABZONSPOR’A KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM’
Transferin uzamasından bunalan Mehmet Ekici de F.Bahçeli yöneticilerle yaptığı bu görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimi ile konuşarak tavrını ortaya koydu.
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Tecrübeli oyuncu, “Beni bırakın F.Bahçe’ye gideyim. Bu kulübe para kazandırmak, giderken katkı sağlamak istiyorum. Benim iyi niyetimin aynısını sizden bekliyorum” diyerek bu işin artık bitmesini istedi.
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KADRO DIŞI BIRAKILDI
Trabzonspor’da, F.Bahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.
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Ekici’nin kadro dışı kalmasının altında “F.Bahçe’yi istiyorum, bırakın gideyim” sözlerinin etkili olduğu öğrenildi.
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Tecrübeli orta saha, Bursa maçında da 18 kişilik kadroya alınmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Teknik direktör Ersun Yanal, konuyla ilgili, “Mehmet bizim oyuncumuz ama kalmak istemiyorsa da problem yok. Kadro dışı iddiaları yalan değil” diyerek Ekici’nin kadro dışı kaldığını doğruladı.