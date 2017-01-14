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Olcay Şahan Trabzonspor
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Olcay Şahan 40 yıllık Trabzonlu gibi

Trabzon’un Beşiktaş’tan transferi Olcay Şahan, Bursaspor önünde müthiş bir enerjiyle oynadı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:59:25 Güncelleme: 10:02:19

Uyum sürecini çok çabuk atlatan tecrübeli futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada “Gerek maç boyunca ve gerek kırmızı karttan sonra kontrol hep bizdeydi. Takıma daha adapte olamadım, daha 1 gün antrenmana çıktım. Pozisyonları değerlendiremedim, adapte olunca değerlendireceğim, taraftardan özür diliyorum” dedi. Trabzon’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Olcay, bugün Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek eski takım arkadaşlarıyla vedalaşacağını söyledi. Gösterdiği özveri ve sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Olcay, maç sonu tribüne gidip üçlü çektirdi. Milli yıldız için Bordo-Mavii taraftarlar, sosyal medyada “40 yıllık Trabzonlu gibi” ve “İşte aradığımız ruh” gibi yorumlar yaptı.

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