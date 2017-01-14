FUTBOL
En çok borcu olan takımlar
14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:11:38 | Güncelleme: 10:25:54
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UEFA, 2015 yılıyla ilgili mali rapor yayınladı.
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Raporda en fazla net borcu olan 20 kulüp de yer aldı. İşte o kulüpler:
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(Meblağlar milyon euro üzerindendir)
20 - Schalke 04 €137
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15 - Atletico Madrid - €164
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14 - Dinamo Moskova - €164
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12 - Paris Saint-Germain - €186
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5 - Queens Park Rangers - €279
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1 - Manchester United - €536