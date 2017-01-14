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En çok borcu olan takımlar

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:11:38

  • 1
    1 | 22

    UEFA, 2015 yılıyla ilgili mali rapor yayınladı.

  • 2
    2 | 22

    Raporda en fazla net borcu olan 20 kulüp de yer aldı. İşte o kulüpler:

  • 3
    3 | 22

    (Meblağlar milyon euro üzerindendir)

    20 - Schalke 04 €137

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