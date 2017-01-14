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Beşiktaş'ta Osmanlıspor hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:56:53 Güncelleme: 14:02:38

Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı oldu. Takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasının ardından tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi. Antrenmana sahada bireysel çalışan Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor hazırlıklarını yarın saat 12.00'da antrenmanla tamamlayacak.

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