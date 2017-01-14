Beşiktaş'ta Osmanlıspor hazırlıkları

Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı oldu. Takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasının ardından tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi. Antrenmana sahada bireysel çalışan Ömer Şişmanoğlu katılmadı.



Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor hazırlıklarını yarın saat 12.00'da antrenmanla tamamlayacak.

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