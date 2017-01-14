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Lefter Küçükandonyadis
FUTBOL

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter anıldı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:14:51 Güncelleme: 16:17:05

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri ile taraftarların katıldığı bildirildi.

Törende Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ogün Altıparmak'ın, Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özlem Katmer'e, Lefter ile çekildiği bir fotoğrafı takdim ettiği belirtildi.

Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.

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