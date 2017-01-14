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Kayserispor, Rajko Rotman'ı kiraladı

Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:36:13 Güncelleme: 16:42:58

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, Rotman'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.

Saral, bugünkü Kayserispor maçından sonra Rotman'ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi.

Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'da oynadığı 3 maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng'i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten'e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.

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