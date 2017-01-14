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Elazığspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0
FUTBOL

Elazığspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:35:24 Güncelleme: 18:36:27

Elazığspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Berk Yıldız (Dk. 78 Youssef), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya (Dk. 39 Cajic), Mehmet Yiğit, Lamjed (Dk. 68 Timur Bayram Özgöz), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 90 Artun Akçakın), Marc (Dk. 28 Askar), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 81 Oktay Delibalta), Şaban Özel

Sarı kartlar: Dk. 36 Lamjed, Dk. 81 Çağrı Ortakaya, Dk. 90 Youssef, Dk. 90 Tom (Elazığspor), Dk. 52 İzzet Yıldırım, Dk. 64 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)

Elazığspor ve Şanlıurfasporlu futbolcular, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartı ile sahaya çıktı.

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