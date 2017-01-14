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Sergen Yalçın
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Sergen Yalçın: "Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, camia olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:46:19 Güncelleme: 18:47:41

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 5-0 mağlup oldu.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in oturmuş, iyi takımlarından biri. Çok güçlüler. Biz bugün genç oyuncularla oynadık. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Kaybedebiliriz, bunu olumsuz olarak görmüyorum. Camia olarak şu an çok zor bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede toparlanıp, eski ile yeni oyuncu grubumuzu birleştirebilirsek önümüzdeki hafta çok daha farklı bir kadro ile sahaya çıkarız diye düşünüyorum. Lig birazda bizim için önümüzdeki hafta başlayacak. Umarım çok çabuk bir şekilde yukarı tırmanırız" şeklinde konuştu.

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