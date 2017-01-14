FUTBOL
Barcelona, Las Palmas'ı dağıttı!
14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:51:53 | Güncelleme: 20:07:30
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İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Las Palmas'a gol yağdırdı...
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Barcelona 14. dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
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52'de süperstar Messi skoru 2-0 yaptı.
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Las Palmas filelerini de sarsan Arjantinli, La Liga'daki tüm takımlara gol atmış oldu.
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57'de bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez farkı 3'e çıkardı.
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59'da gol partisine Arda Turan da katıldı: 4-0.
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Milli yıldızımız oynadığı 22 maçta 12 gol 6 asistle skora katkı sağladı.
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81'de Aleix Vidal durumu 5-0'a getirdi.
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Mücadele Barcelona'nın 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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Katalanlar bu galibiyetin ardından 38 puana yükseldi. Ligde 2 maç eksiği bulunan Real Madrid 40 puanla lider durumda.