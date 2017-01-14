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Barcelona, Las Palmas'ı dağıttı!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:51:53

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    İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Las Palmas'a gol yağdırdı...

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    Barcelona 14. dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

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    52'de süperstar Messi skoru 2-0 yaptı.

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