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Tottenham Hotspur - West Bromwich
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Tottenham Hotspur: 4 - West Bromwich: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham evinde West Bromwich'i 4-0 yenerek son 6 maçında 6. galibiyetini aldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:53:08 Güncelleme: 19:56:36

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham sahasında West Bromwich'i ağırladı.

12. dakikada Harry Kane ile öne geçen Londra temsilcisi, 26'da McAuley'in kendi kalesine attığı golle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Tottenham, 77 ve 82'de Harry Kane ile 2 gol daha bularak mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla son 6 maçını da kazanan Tottenham puanını 45 yaparken, west Bromwich ise 29 puanda kaldı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley: 1 - Southampton: 0
Hull City: 3 - Bournemouth: 1
Sunderland: 1 - Stoke City: 3
Swansea City: 0 - Arsenal: 4
Watford: 0 - Middlesbrough: 0
West Ham United: 3 - Crystal Palace: 0

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