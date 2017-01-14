Tottenham Hotspur: 4 - West Bromwich: 0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham sahasında West Bromwich'i ağırladı.
12. dakikada Harry Kane ile öne geçen Londra temsilcisi, 26'da McAuley'in kendi kalesine attığı golle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Tottenham, 77 ve 82'de Harry Kane ile 2 gol daha bularak mücadeleyi 4-0 kazandı.
Bu sonuçla son 6 maçını da kazanan Tottenham puanını 45 yaparken, west Bromwich ise 29 puanda kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Burnley: 1 - Southampton: 0
Hull City: 3 - Bournemouth: 1
Sunderland: 1 - Stoke City: 3
Swansea City: 0 - Arsenal: 4
Watford: 0 - Middlesbrough: 0
West Ham United: 3 - Crystal Palace: 0
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