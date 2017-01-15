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Titi: "Kazanarak başlayacağız"

Kasımpaşa’nın istikrar abidesi Brezilyalı stoperi Titi, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:17:32 Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 09:25:08

28 yaşındaki başarılı oyuncu, “Sezon başında zor olacağını biliyorduk. Daha iyi bir ilk yarı geçirmek isterdik ama uyum süreci nedeniyle tam olarak istediğimiz gibi bir performans ortaya koyamadık” dedi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Titi, “G.Birliği etkili bir form grafiği yakaladı. Zor bir maç olacak ama potansiyelimize güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanarak başlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Bununla birlikte, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sambacı, önceliğinin Kasımpaşa olacacağını söyledi.

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE

 

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