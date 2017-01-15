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Dick Advocaat: "Sonu mutlu bitsin"

Dick Advocaat, Adana maçı öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “İkinci yarıya güzel bir galibiyetle başlayalım ve yolun sonu şampiyonlukla mutlu bitsin” dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:24:11 Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 09:22:32

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ligin ikinci yarısına sürpriz bir başlangıç yapmak istemiyor...

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası Adanaspor maçı öncesinde dün yapılan son idman sonrasında futbolcularıyla yaptığı toplantıda bunun öneminin altını çizerek rakibi hafife almamaları gerektiğini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Herkesin gözünde yarıştan kopmuş bir takımdık. Fakat önümüzde 18 maç var ve biz bu yarışın içindeyiz. Güzel bir kamp geçirdik. Hepinizin durumununu iyi görüyorum. Yarın (bugün) güzel bir galibiyet alarak ikinci yarıya başlayalım ve bu yolun sonu şampiyonlukla mutlu bitsin. Bunu başaracak kapasiteye ve güce sahibiz. Yeter ki bu görüntümüzü sahaya yansıtalım” diye konuştu.

‘KOLAY MAÇ YOK’
Çok zor bir dönemin kendilerini beklediğini de talebelerine hatırlatan Dick Advocaat, “Üç kulvarda önemli sınavlar vereceğiz. Tabi ki en önemlisi Süper Lig. Seneye Devler Ligi’nde yer almak istiyorsak şampiyon olmalıyız. Ligde kolay maç yok. Bunlardan biri de Adanaspor. Ligin son sırasında yer alabilirler ama daha önce de belirttiğim gibi iyi bir takım ve tehlikeli oyuncuları var” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

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