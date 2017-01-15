TRABZONSPOR HABERLERİ
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Trabzonspor'dan çifte transfer atağı!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:33:28

  • 1
    1 | 8

    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Transferin hızlı takımı Trabzon, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir’i Gaziantep’e kiralamış, Güray Vural’ı da bonservisiyle Kayserispor’a vermişti.

  • 2
    2 | 8

    Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan’ı da renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’de forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. 

  • 3
    3 | 8

    Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Fırtına, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300