FUTBOL
Trabzonspor'dan çifte transfer atağı!
14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:33:28 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 03:29:58
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HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ
Transferin hızlı takımı Trabzon, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir’i Gaziantep’e kiralamış, Güray Vural’ı da bonservisiyle Kayserispor’a vermişti.
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Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan’ı da renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’de forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor.
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Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Fırtına, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.
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Karadeniz ekibinin Rodallega’nın olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.
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Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.
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"ARAPLARIN MESSI'Sİ" İÇİN NABIZ YOKLANDI
Bu arada Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya tecrübeli bir isim arıyor.
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Fırtına’nın, Al-Ain’de oynayan ve “Araplar’ın Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi.
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Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da futbol oynamak istediğini açıklamıştı.