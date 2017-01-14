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FUTBOL

Sabri attı, Twitter yıkıldı!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:38:59

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    Galatasaray'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Sabri Sarıoğlu, Garry Rodrigues'in asistinde topu ağlara gönderdi.

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    Sabri, Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşarken, Twitter'da kısa sürede trend topic listesinde girdi. İşte Sabri'nin golü ve yazılanlar:

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    - Saçmaladığın bir maçı ancak saçma sapan bir şekilde kazanırsın. Sabri gol attı...

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