FUTBOL
Sabri attı, Twitter yıkıldı!
14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:38:59 | Güncelleme: 20:42:50
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Galatasaray'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Sabri Sarıoğlu, Garry Rodrigues'in asistinde topu ağlara gönderdi.
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Sabri, Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşarken, Twitter'da kısa sürede trend topic listesinde girdi. İşte Sabri'nin golü ve yazılanlar:
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- Saçmaladığın bir maçı ancak saçma sapan bir şekilde kazanırsın. Sabri gol attı...
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- bu golle Sabri 5 sene daha Galatasaray'da hayırlı olsun
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- Sabri'ye gol attırdığına göre heralde baya iyi bu gs'nin yeni transferi..
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- Sabri Reis sol ayağın olam götür beni gittiğin yere..
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- Yapma sabri çıldırıyorum
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- Neler oluyor Allahım böyle Sabri'ye neler oluyor
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- Sabri reis zor günlerin adamı
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- Rodrigues , Sabri'ye bile gol attırdıysa , bu oyuncu büyük oyuncudur
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- Sabri 5 yıl sonra gol attı, hem de sol ayakla. Uzaylılar gelir artık dünyaya
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- Sabri bey neler yapıyorsunuz öyle
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- Sabri formayı hak eden tek futbolcu bence
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- Sabri'ye kim Messi skilli yükledi ya
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- Sabri'nin içine Ronaldo kaçmış vallahi
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- bu golü Sabri'yle dalga geçen herkese armağan ediyorum!
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- Türk futbolunun en gizli santraforu Sabri reyiz. Adam 5 yıl sonra gol attı.
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