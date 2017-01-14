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Manisaspor - Boluspor
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Manisaspor: 2 - Boluspor: 2

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçında Manisaspor, sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:18:27 Güncelleme: 21:20:04

MANİSASPOR: 2 - BOLUSPOR: 2

STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum

MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Dimov, Ümit Yasin Arslan, Emre Öztürk, Hakan Turan (Dk. 57 Umut Gündoğan), Ozan Sol (Dk. 87 Mertan Caner Öztürk), Savaş Yılmaz (Dk. 68 İsmail Haktan Odabaşı), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
BOLUSPOR: Soner Şahin, Alim Öztürk, Emre Kılınç, Poepon, Guido Koçer (Dk. 56 Michell Te Vrede), Abdulkadir Özdemir (Dk. 66 Kadir Bekmezci), Murat Yıldırım (Dk. 78 Yusuf Emre Gültekin), Necati Yakuplar, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Cengiz Umut Meraş

GOLLER: Dk. 69 Bahattin Köse, Dk. 72 Ozan Sol (Manisaspor), Dk. 39 Musa Sinan Yılmazer, 90+3 Alim Öztürk (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 31 Ümit Yasin Arslan, Dk.90+3 İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), Dk. 19 Guido Koçer, Dk. 55 Poepon, Dk. 78 Murat Yıldırım (Boluspor)

 

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