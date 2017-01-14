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FUTBOL

Garry Rodrigues fırtınası!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:34:08

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    Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Konyaspor maçının ikinci yarısında Josue'nin yerine oyuna dahil oldu.

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    45 dakika sahada kalan Hollanda asıllı futbolcu, Sabri'nin attığı golde asist yapan isim olurken, oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

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    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Rodrigues için "Galatasaray'ın aslında hükmen mağlup olması lazım. Bruma cezalı değil mi? Rodrigues diye yine bir Bruma almışlar (!)" şeklinde espri yaptı. 

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