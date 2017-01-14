FUTBOL
Garry Rodrigues fırtınası!
14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:34:08 | Güncelleme: 21:50:20
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Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Konyaspor maçının ikinci yarısında Josue'nin yerine oyuna dahil oldu.
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45 dakika sahada kalan Hollanda asıllı futbolcu, Sabri'nin attığı golde asist yapan isim olurken, oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Rodrigues için "Galatasaray'ın aslında hükmen mağlup olması lazım. Bruma cezalı değil mi? Rodrigues diye yine bir Bruma almışlar (!)" şeklinde espri yaptı.
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Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Rodrigues muhtemelen sürpriz transferdir. Riekerink de çok tanımıyordur."
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"Bence Riekerink de Rodrigues'i tanımıyordur. PAOK taraftarları üzülmüş gitti diye... Üzülünecek bir oyuncu."
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"Galatasaray'da Garry gibi oyuncuları arayıp bulan çok iyi bir scout ekibi var. Çok çalışkanlar."
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Rodrigues için Twitter'da da yüzlerce yorum yapıldı... İşte yazılanlar:
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- Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla ilk maçında asist yaptı.
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- Garry Rodrigues ligin en iyi devre arası transferi olmaya aday. İkinci Bruma performansı gelebilir.
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- Rodrigues ile Bruma'yı sahada beraber izlemek güzel olacak
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- İlk görüşte aşka inanır mısın Garry Rodrigues :(
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- Garry Rodrigues bey diyeceksiniz
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- Kırk bin kere maşallah Rodrigues
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- Garry Rodrigues sen Allah'ın bir lütfusun
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- Ve karşınızda Garry 'Speedy' Rodrigues!
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- Adım Garry Rodrigues mekanın sahibi olmaya geldim.
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- Sen ne kadar büyük futbolcusun Garry Rodrigues. Sabri'ye bile gol attırdın.
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- 'Garry Rodrigues' Allahım bu adam bugün benim mutluluk sebebim hoşgeldin reis
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- Solda bruma sağda rodrigues Delirirrrsiiiinnnnn
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- Rodrigues için maşallah fav ı alırız
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- Taktik maktik yok Rodrigues Bruma bam bam bam
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- Rodrigues'in ilk 15 dakikası; 1 asist, 1 tehlikeli frikik ve 1 kritik hücum kesme... Coşkusu, maliyet tartışmalarını bastırır nitelikte.
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- Rodrigues ve Brumanın birlikte oynayacağını düşününce içimde kelebekler uçuşuyor
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