Muslera: "Fedakarlık gösterdik"

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.

Muslera mücadele sonrası şöyle konuştu:

"Çok önemli ve zor bir maçtı. Rakibimiz Konyaspor ne yaptığını bilen organize olan, kompakt oynayan bir takımdı. İkinci yarının ilk maçına iyi başlamak diğer maçları da etkileyecekti. Bugün çıkıp iyi mücadele göstererek fedakarlık göstererek güzel bir galibiyet aldık..."

"Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bir kaleci için eli, her şeyi. Bugünkü maç benim için çok önemliydi. İki kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Birincisi doktorumuz. Hep benim yanımdaydı. Parmağımı tedavi ederek oynamama yardımcı olan insanların başında geliyor. Diğer taraftan eşime çok teşekkür ediyorum. Özel eldivenler gelene kadar 4 parmaklı eldivenleri bana kendisi hazırladı. Onu sevdiğimi söylemek istiyorum. Takımı yalnız bırakmadıysam bu doktorum ve eşim sayesinde..."