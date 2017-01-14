GALATASARAY HABERLERİ
14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Muslera
FUTBOL

Muslera: "Fedakarlık gösterdik"

Galatasaray'da serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıkan Muslera, "Bugün çıkıp iyi mücadele göstererek fedakarlık göstererek güzel bir galibiyet aldık..." dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 22:13:50 Güncelleme: 22:30:11

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.

Muslera mücadele sonrası şöyle konuştu:

"Çok önemli ve zor bir maçtı. Rakibimiz Konyaspor ne yaptığını bilen organize olan, kompakt oynayan bir takımdı. İkinci yarının ilk maçına iyi başlamak diğer maçları da etkileyecekti. Bugün çıkıp iyi mücadele göstererek fedakarlık göstererek güzel bir galibiyet aldık..."

"Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bir kaleci için eli, her şeyi. Bugünkü maç benim için çok önemliydi. İki kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Birincisi doktorumuz. Hep benim yanımdaydı. Parmağımı tedavi ederek oynamama yardımcı olan insanların başında geliyor. Diğer taraftan eşime çok teşekkür ediyorum. Özel eldivenler gelene kadar 4 parmaklı eldivenleri bana kendisi hazırladı. Onu sevdiğimi söylemek istiyorum. Takımı yalnız bırakmadıysam bu doktorum ve eşim sayesinde..."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Atiker Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Zafer Sabri Reyiz'den!
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Ablası bakın kim çıktı!
Aykut Kocaman'dan hakemlere: "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"
FUTBOL

"Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"
Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!
YAŞAM

Avuç içi çizginiz karakterinizi yansıtıyor!