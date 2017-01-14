Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, Konyaspor maçının 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.

Garry Rodrigues, Konyaspor maçının ardından şöyle konuştu:

"Hem kendi açımdan hem takım açısından memnunum. İlk maçıma çıktım. Bu karşılaşma bizim için çok önemliydi; oyuna girip skora katkı verdiğim için çok mutluyum."

"İkinci yarı oyuna girdim. Alanlar bulduğum bir maç oldu. Oyun tarzım sürekli aksiyon içinde olmak ve aksiyonlar yaratmak. İlk maçımda gol pasını verdiğim için mutluyum. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum..."