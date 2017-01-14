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"Sneijder'in hakaretlerini duyduktan sonra..."

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Ali Çamdalı'ya 'ne söyledin?' diye sordum, "Sneijder'in ağır hareketlerini duyduktan sonra 'sen korkaksın dedim diyor" ifadelerini kullandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 23:05:25 Güncelleme: 23:10:11

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şan şunları söyledi:

"Her şeyden önce ben bu stadta ilk defa böyle bir tepki gördüm. Biraz önce Ali Çamdalı'ya sordum ne söyledin diye, ilk yarının sonralarında Sneijder'in hakeme ağır hareketlerini duyduktan sonra 'sen korkaksın' dedim diyor. Belki dememesi gerikiyordu. Pozisyona bakıyorsun, pozisyon faul değil. 2017 senesine geldik. Türk futbolundaki klasik filmler hiç eksilmiyor, devam ediyor. Yine Türk futbolundaki klasik filmlerinden birini izledik burda. İlk yarıda pozisyonlarımız çoktu. Değerlendirebilseydik, çok rahat maçı kazanabilirdik. İkinci yarıda on kişi kaldıktan sonra Galatasaray pozisyon buldu. Kendrlerini yine de tebrik ediyorum. Sayın Yusuf Namoğlu'ndan bir ricam var. Biz Kulübler Birliği olarak maçtan sonra hakemleri değil, başka bir şeyi konuşmak isteyelim diyoruz. Hakemler hakkında konuşmak istemiyoruz, ama bugün herkes hakemi konuştu. Hakemler konuşamıyor, bari Yusuf Namoğlu konuşsun. Biz bunları konuşmaktan bıktık. Maalesef hakemlerimiz bunlara gereken cezayı vermekten korkuyorlar. Ben Ali Çamdalı'nın sözlerini tekrar etmiş olayım. Ali'nin pozisyonu maçın kırıldığı bir andı. Yinede Türk futbolu için umutsuz olmayalım. Biz bunu İstanbul takımları ile oynadığımız her maçta yaşıyoruz. Ben Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum" dedi.

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