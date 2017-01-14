Levent Nazifoğlu'ndan transfer açıklaması!

Nazifoğlu’nun sözleri şöyle:

"İlk yarı kanatsız oynadık ve devre Konyaspor'un baskısıyla geçti. Garry Rodrigues'in daha ilk maçta uyum sağlaması bizim için mutluluk vericiydi. Hava koşulları kötüydü ama saha zemini gayet iyiydi. Bence güzel ve zevkli bir maç oldu; galip geldiğimiz için sevinçliyiz."

"Sabri'den memnunum ama Antalya'da bunu söylediğim için büyük tepkiler almıştım. Bu maçta tercihten dolayı kazanamasaydık, hocanın üzerine geleceklerdi. Hocanın tercihinden dolayı kazandığımız için umarım gerekli övgüleri yaparlar..."

"Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Her zaman onun kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'a döndü. Ondan dolayı sıkıntıları vardı. Onunla hiç problemimiz olmadı, ona güveniyoruz çünkü karakterli ve lider bir oyuncu..."



"Pato ismi doğru değil. Son haftalarda da iyi oyunlar sergiledi. Ben arzu ediyordum kendisini ama şu an formda kulübü vermiyor. Kolbeinn Sigthorsson geldiğinde sakat haberleri doğru değil, böyle bir şey olabilir mi? Transferde de 1 ya da 2 takviyemiz olacak."

“Futbolcu itiraz etmeyecek. Sneijder, Karabük'te cezalı durumda. Gereksiz biçimde itiraz etti. Futbolcuların bunu bırakması lazım. Bizim takımda yapan varsa , onun da cezalandırılması lazım. Hoş bir şey değil. Hakemler itirazları böyle bitirebilirler; bunu yapmaya devam etsinler.”

“Transferlerimiz devam edecek. Ancak mevkii ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ne zaman geleceği belli değil. En az bir tane transferimiz olacak…”

“Tüm futbolculara teşekkür ediyorum ama Muslera gerçekten aslan... Acılı iğneler vurularak sahaya çıktı. Gerçek bir aslan. Onu seviyoruz...”