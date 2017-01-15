15 Ocak 2017 Pazar, 01:26:44 | Güncelleme: 01:55:50
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Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'deki programda transferde adı geçen tüm isimlerle ilgili çok net açıklamalarda bulundu.
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İşte Nazifoğlu'nun sözleri...
"Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Her zaman onun kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'a döndü. Ondan dolayı sıkıntıları vardı. Onunla hiç problemimiz olmadı, ona güveniyoruz çünkü karakterli ve lider bir oyuncu."
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"Martin Caceres'i yalanlıyorum."
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"Domagoj Vida için 12 milyon Euro bonservis talep ediyorlar. O yüzden olmayacak."
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"Pato ismi doğru değil. Son haftalarda da iyi oyunlar sergiledi. Ben arzu ediyordum kendisini ama şu an formda kulübü vermiyor."
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"Mehmet Ekici için girişimimiz olmadı. Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Onların haberi olmadan görüşmeyiz."
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"Bruma'yı geçen sezon 7.5 milyon Euro'ya almadılar. Bu sezon 10-12 milyon Euro veriyorlar, biz satmıyoruz!"
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"Santrfor düşüncesi de var. Adebayor ile ilgilenmiyoruz."
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"Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur."
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"Kolbeinn Sigthorsson geldiğinde sakat haberleri doğru değil, böyle bir şey olabilir mi? Transferde de 1 ya da 2 takviyemiz olacak."
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"UEFA kriterlerinde 65 milyon Euro kotamız var. Uymak zorundayız. Oradan 200, buradan 500 giderse diye hesaplar yapıyoruz."
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“Transferlerimiz devam edecek. Ancak mevkii ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ne zaman geleceği belli değil. En az bir tane transferimiz olacak…”
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"Galatasaray taraftarı bize güvensiz. Onlar olmadan biz başarıya ulaşamayız. Galatasaray taraftarı bize güvensin. Onlar olmadan biz başarıya ulaşamayız."
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KONYASPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ
"İlk yarı kanatsız oynadık ve devre Konyaspor'un baskısıyla geçti. Garry Rodrigues'in daha ilk maçta uyum sağlaması bizim için mutluluk vericiydi. Hava koşulları kötüydü ama saha zemini gayet iyiydi. Bence güzel ve zevkli bir maç oldu; galip geldiğimiz için sevinçliyiz."
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"Sabri'den memnunum ama Antalya'da bunu söylediğim için büyük tepkiler almıştım. Bu maçta tercihten dolayı kazanamasaydık, hocanın üzerine geleceklerdi. Hocanın tercihinden dolayı kazandığımız için umarım gerekli övgüleri yaparlar..."
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“Futbolcu itiraz etmeyecek. Sneijder, Karabük'te cezalı durumda. Gereksiz biçimde itiraz etti. Futbolcuların bunu bırakması lazım. Bizim takımda yapan varsa, onun da cezalandırılması lazım. Hoş bir şey değil. Hakemler itirazları böyle bitirebilirler; bunu yapmaya devam etsinler.”
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"Aykut Kocaman'a yakışmayan bir açıklama. Aykut Hoca, Sneijder'in küfür ettiğini nerden duymuş? Bu akşam hakemlik ne vardı? Ali Çamdalı'na 'Git itiraz et', hakeme de 'Kart göster' diye biz mi dedik?"
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“Tüm futbolculara teşekkür ediyorum ama Muslera gerçekten aslan... Acılı iğneler vurularak sahaya çıktı. Gerçek bir aslan. Onu seviyoruz...”
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"Semih'te bir sakatlık oluştu. Durumu yarın belli olacak. Bir stoper daha almayı düşünüyoruz."