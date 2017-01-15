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FUTBOL

"İnşallah Trabzonspor'a gider"

15 Ocak 2017 Pazar, 01:26:44

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    Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'deki programda transferde adı geçen tüm isimlerle ilgili çok net açıklamalarda bulundu. 

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    İşte Nazifoğlu'nun sözleri...

    "Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Her zaman onun kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'a döndü. Ondan dolayı sıkıntıları vardı. Onunla hiç problemimiz olmadı, ona güveniyoruz çünkü karakterli ve lider bir oyuncu."

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    "Martin Caceres'i yalanlıyorum."

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