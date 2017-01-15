Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Osmanlıspor-Beşiktaş maçı ile kapanacak. İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atan Osmanlıspor, son şampiyon Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Peki Osmanlıspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

OSMANLISPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor-Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Osmanlıspor-Beşiktaş maçı 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Osmanlı Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele beIN Sports (Lig TV) kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

LİGDE 15. RANDEVU

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2si hükmen olmak üzere 9unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaşın, 6sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankarada 3-2, İstanbulda ise 3-1lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankarasporun lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

2017'NİN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasıyla 2017 yılının ilk resmi maçını oynayacak.

Geçen yılın son iki resmi karşılaşmasında ligde Gaziantepsporu 1-0, Ziraat Türkiye Kupasında Bolusporu 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017ye de galibiyetle başlamak için Osmanlısporun karşısına çıkacak.

Devre arası transfer döneminde Olcay Şahanı Trabzonspora veren ve Ryan Babel ile Matej Mitrovici kadrosuna dahil eden Beşiktaşta Anderson Talisca da sezonun ikinci devresi için takımına katkı verebilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk bölümünde sadece 6 maçta oynayabilen Talisca, ikinci bölümde siyah-beyazlıların gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ADRİANO OYNAYABİLECEK

Siyah-beyazlı takımda Osmanlıspor maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki son Gaziantepspor maçında forma giyemeyen Adriano, cezasını tamamladı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneşin şans vermesi halinde yarınki mücadelede görev alabilecek.

ABOUBAKAR YOK

Beşiktaş'ta, 2017 Afrika Uluslar Kupasında Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda siyah-beyazlı kadroya dahil olacak.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Matej Mitrovicin lisansı çıktı. Hırvat savunma oyuncusu şans bulması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Osmanlıspor karşısında giyecek.

Bir diğer transfer Ryan Babel de lisansının hazır olması halinde yarınki mücadelede oynayabilecek durumda bulunuyor.

HUTCHİNSON KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligin ilk bölümündeki 16 karşılaşmada 3 sarı kart gören Beşiktaşın tecrübeli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.